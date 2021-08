Kleine Tochter verhungerte: Haftstrafe für Mutter in England

Die heute 19-Jährige bekannte sich wegen Totschlags schuldig. Sie hatte ihre 20 Monate alte Tochter tagelang alleine gelassen.

Weil sie ihre 20 Monate alte Tochter tagelang alleine in ihrer Wohnung ließ und das Kind starb, ist eine junge Frau in England zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied ein Gericht am Freitag in der südenglischen Stadt Lewes.

Die heute 19-Jährige hatte sich zuvor wegen Totschlags schuldig bekannt. Sie war im Dezember 2019 über sechs Tage teils Hunderte Kilometer entfernt unterwegs, um ihren 18. Geburtstag zu feiern, und hatte ihre Tochter ohne Aufsicht zurückgelassen. Das Kleinkind verhungerte.

Die Mutter lebte mit ihrer Tochter in einer Sozialwohnung in der Küstenstadt Brighton. Allerdings war ihr kein Sozialarbeiter zugewiesen, obwohl ein Jugendschutzprogramm in Kraft war. Die zuständige Behörde prüft den Vorfall noch.

(APA/dpa)