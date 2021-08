Sollen Impfgegner in den Lockdown?

Wie kann, wie soll die Impfquote in Österreich erhöht werden? Mit Goodies? Oder kostenpflichtigen Tests? Da und dort ist auch schon der Ruf nach einer 2-G-Regel im gesellschaftlichen Leben zu hören. Die Regierung hält sich vorerst bedeckt – und versucht es mit Appellen.

Der Ärztekammer-Präsident zeichnete am Freitag erneut ein düsteres Szenario: „Nur bei einer hohen Durchimpfungsrate können wir einen neuerlichen Lockdown im Herbst vermeiden“, sagte Thomas Szekeres. Im Moment sei allerdings nur etwas mehr als die Hälfte der Österreicher vollimmunisiert. Konkret sind es 53,26 Prozent der Gesamtbevölkerung, wie das Gesundheitsministerium vermeldete. 59,69 Prozent haben zumindest die erste Teilimpfung erhalten.

Dass das zu wenig ist, darin sind sich die maßgeblichen Akteure in der Pandemiebekämpfung einig. Pro Tag werden in Österreich derzeit rund 40.000 Menschen geimpft – im Juni waren es noch bis zu 100.000 täglich. Wie also können (wieder) mehr Menschen zum Impfen animiert werden, vor allem junge Erwachsene? Wie sollen Impfskeptiker oder Impfgegner überzeugt werden? Oder muss man sie – indirekt, aber doch – zum Stich zwingen?

Die Meinungen gehen auseinander, fast täglich poppen neue Vorschläge auf. Wir geben hier einen kleinen Überblick: