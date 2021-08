"Tan Suit" ist zurück: Biden traut sich was

Der Demokrat trug anstatt seines sonst üblichen dunklen Anzugs überraschend Hose und Sakko in beige - und sorgte für Hektik in sozialen Netzwerken.

US-Präsident Joe Biden (78) hat am Freitag mit einem beigen Anzug besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Ganze hat eine Vorgeschichte: Es war ein August-Tag 2014, als Barack Obama mit einer modischen Wahl Teile der Öffentlichkeit in Wallung brachte. Der damalige Präsident kreuzte damals beim ersten wichtigen Termin nach der Rückkehr aus dem Urlaub in einem beigen Sommeranzug auf. Die sozialen Netzwerke überschlugen sich.

Noch während seiner Pressekonferenz gab es Tausende Nachrichten zu dem Outfit, auf Twitter bekam der "Tan Suit" ("Beiger Anzug") einen eigenen Account. Was Obama inhaltlich zu sagen hatte, geriet für viele vollkommen in den Hintergrund.

Sieben Jahre später, ebenfalls im August, trat der amtierende US-Präsident Joe Biden - Obamas früherer Vize - nun ebenfalls im beigen Sommeranzug auf. Bei einer Ansprache zu den neuesten Arbeitsmarktzahlen trug der Demokrat anstatt seines sonst üblichen dunklen Anzugs überraschend Hose und Sakko in beige. Das blieb nicht unkommentiert. Bidens Wahl des berüchtigten "Tan Suit" sorgte erneut für erhöhte Hektik in sozialen Netzwerken.

Die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, kommentierte die Kleiderwahl ihres Chefs auf Twitter mit einem - etwas bemühten - Wortspiel zum Jobmarkt: "SubsTANzielles Wachstum auf dem Jobmarkt heute". Manche Nutzer werteten das Outfit als Hommage zum 60. Geburtstag Obamas vor wenigen Tagen.

Möglicherweise empfand Biden das beige Ensemble aber auch schlicht als passend für seinen nächsten Programmpunkt an diesem Tag: Direkt nach dem Auftritt in Washington brach er auf in seinen Heimatbundesstaat Delaware - laut Weißem Haus wollte der US-Präsident das Wochenende dort im Strandort Rehoboth Beach verbringen.

(APA/dpa)