Wie man mit Impfaktien Unsummen verdient

Allmählich zeigt sich, welche sensationellen Gewinne Konzerne mit der Covid-Impfung einfahren. Gerade mit diesen zweien konnten auch Aktionäre ein schnelles Vermögen aufbauen. Doch kann man jetzt noch einsteigen?

Glaube ist Liebe, Glaube ist Hoffnung, und Glaube ist auch ein Riesengeschäft. So formulierte es einst der österreichische Kabarettist Lukas Resetarits in einem seiner frühen Programme über Kirche und Religion. Was das Geschäft im Namen einer größeren guten Sache angeht, so hat es freilich viele Spielarten auch jenseits der Religion. Aktuell die der Biotechnologie im Allgemeinen und die der Impfungen im Speziellen. Wie sehr hier der Rubel rollt und wie sehr Anleger hier in Windeseile ein Vermögen machen können, zeigen vor allem zwei Unternehmen und ihre Aktien. Und die Frage ist, ob man jetzt noch einsteigen kann.