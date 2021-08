Glasners Eintracht-Debüt endete mit Blamage im DFB-Cup

Eintracht unterlag dem Drittligisten Waldhof Mannheim mit 0:2, Martin Hinteregger sah Gelb-Rot. Wolfsburg, Mainz und Köln mühten sich zum Aufstieg.

Das Pflichtspiel-Debüt von Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt ist gründlich verunglückt. Mit dem Oberösterreicher an der Seitenlinie verlor die Eintracht in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag bei Drittligist Waldhof Mannheim mit 0:2 (0:0). Bei den Verlierern sah Martin Hinteregger in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte, nachdem er einen Gegenspieler am Trikot gezogen hatte.

Die Mannheimer jubelten nach einem Doppelschlag von Marcel Seegert (48.) und Joseph Boyamba (51.). Die Frankfurter erfingen sich davon nicht mehr und zeigten insgesamt eine sehr schwache Vorstellung. Immer wieder spielte Glasners Team gegen den tiefstehenden Gastgeber quer oder zurück, nur hochkarätige Chancen erarbeitete es sich nicht. Waldhof hätte schon zur Halbzeit führen müssen.

"Wir werden sehr, sehr hart mit uns ins Gericht gehen und das Spiel analysieren", sagte der Glasner. "Wir haben heute vieles schlecht gemacht", räumte er ein. Kommenden Samstag wartet in der Bundesliga zum Auftakt auswärts Borussia Dortmund.

Erst im Elfmeterschießen kamen Mainz 05 und der 1. FC Köln weiter. Mainz siegte vom Punkt 8:7 bei Viertligist Elversberg, nach der Verlängerung war es 2:2 gestanden. Kevin Stöger traf für die Mainzer in der Entscheidung. Köln gewann das Elfmeterschießen bei Viertligist Carl Zeiss Jena auch dank eines von Louis Schaub verwerteten Elfers mit 4:2. Dort hatte es nach 120 Minuten 1:1 geheißen.

Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg mühte sich unter Glasners Nachfolger Mark van Bommel nach Verlängerung zum 3:1 bei Preußen Münster. Xaver Schlager spielte bei den Wolfsburgern gegen den Viertligisten durch. Union Berlin setzte sich mit Christopher Trimmel mit 1:0 bei Türkgücü München (3. Liga) durch. Ebenfalls mit 1:0 gewann dank eines späten Treffers Hertha BSC beim SV Meppen (3.). Bundesliga-Absteiger Schalke 04 besiegte den Oberligisten Villingen mit 4:1, wurde der Favoritenrolle aber erst nach Seitenwechsel gerecht.