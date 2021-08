Klimastudie: „Ein deutlicher Weckruf“

Die umfassendste Studie zum Zustand des Weltklimas wird heute, Montag, präsentiert. Klar ist: Dem Klima geht es nicht gut. Und klar ist auch: Österreich leidet an den Folgen der Klimaerhitzung bereits jetzt.

Der Weltklimarat IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) präsentiert am Montag die sechste und ausführlichste Studie zum Zustand des Klimas. Die Arbeit, soviel wird unmittelbar vor der Präsentation klar, wird ein „deutlicher Weckruf“ werden, heißt seitens der Wissenschaft. Die Arbeit, die knapp drei Monate vor Beginn der nächsten Klimakonferenz in Glasgow veröffentlicht wird, hat nicht weniger als 14.000 Arbeiten zum Thema analysiert, bewertet und in den IPCC-Report eingearbeitet. Das Ergebnis ist von allen Regierungen akzeptiert worden.

Der britische Umweltminister Alok Sharma, der auf der Klimakonferenz in Schottland den Vorsitz führen wird, hat in Interviews mit der BBC bereits am Wochenende eindringliche Worte gefunden: „Uns läuft die Zeit davon, wir müssen handeln – jetzt, und nicht in ein paar Monaten oder Jahren; diese Zeit haben wir nicht mehr.“

Vor sechs Jahren – auf der Klimakonferenz in Paris – haben sich die Unterzeichnerstaaten grundsätzlich auf das Ziel geeinigt, dass bis zum Ende des 21. Jahrhundert die durchschnittliche Temperatur auf dem Globus um nicht mehr als 1,5 bis 2 Grad Celsius steigen solle. Allerdings: Die verpflichtende Verankerung von Maßnahmen, um dieses Ziel auch zu erreichen, fehlt in so gut wie allen 196 Staaten, die den Beschluss in Paris gefasst haben. Seit Beginn der Industriellen Revolution, der mit dem Jahr 1850 angesetzt wird, ist die durchschnittliche Welttemperatur um 1,2 Grad in die Höhe gegangen. Klimawissenschaftler sind sich darin einig, dass dies im Wesentlichen auf menschliche Aktivitäten und den damit verbundenen Ausstoß von Treibhausgasen zurückzuführen ist. Signifikant wirksame Gegenmaßnahmen gibt es in keinem Land; Österreich hat diesbezüglich sehr große Defizite.

Zusammenhang zwischen höherer Sterblichkeit und Hitze

Die Durchschnitts-Temperatur sagt allerdings nicht aus über die regionale und lokale Situation. Der Alpenraum – und damit auch Österreich – ist eine von der Klimaerhitzung am stärksten betroffene Regionen weltweit. Hier hat sich die Durschnittstemperatur um zwei Grad Celsius erhöht. Das äußert sich nicht nur in einem beschleunigten Abschmelzen der Alpengletscher. Besonders betroffen sind Städte – hier ist mit einer Erhöhung der Temperaturen um vier Grad zu rechnen.

Die Wiener Umweltmediziner Hanns Moshammer und Hans-Peter Hutter haben in mehreren Arbeiten den Zusammenhang zwischen höheren Temperaturen und höherer Sterblichkeit belegt. Demnach ist entscheidend, an wie vielen Tagen Maximalwerte von mehr als 30 Grad Celsius zu verzeichnen sind. Wenn dies mehr als drei Tage hintereinander der Fall ist und gleichzeitig die nächtlichen Temperaturen nicht unter 25 Grad sinken, sprechen Wissenschaftler von „Hitzewellen“. Die Zahl derartiger Ereignisse habe sich deutlich erhöht, so Moshammer und Hutter, parallel dazu hat sich die Zahl der Todesfälle erhöht. In einer „StartClim“-Arbeit von 2006 wird ausgeführt, dass während Hitzewellen täglich statistisch 58,91 Menschen sterben, während an Tagen mit milderen Temperaturen iim Juli und August 46,58 Personen im Tagesmittel starben.

(APA)