Missbrauchsvorwürfe bei Alibaba

Viele Manager in Chinas Wirtschaft verhalten sich Frauen gegenüber verachtend.

Der Alibaba-Konzern wird von einem #MeToo-Skandal erfasst. Er löst eine landesweite Debatte über die toxisch männliche Unternehmenskultur in Chinas Unternehmen aus.

Da mehrere Chefs ihre Anschuldigungen nicht ernst nahmen, entschloss sich die Angestellte des Internet-Imperiums Alibaba zu einem ungewöhnlichen Schritt: Sie lud ihre traumatischen Erfahrungen, niedergeschrieben in elf detailreichen Seiten, im firmen-eigenen Intranet hoch. In nur wenigen Stunden löste sie damit eine landesweite Debatte über die toxische Unternehmenskultur in chinesischen Firmen aus.