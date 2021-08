Die deutsche Regisseurin Anne Zohra Berrached erzählt in „Die Welt wird eine andere sein“ von der Radikalisierung eines jungen Mannes – aus der Perspektive seiner Freundin. Und will dabei Fragen über Schuld und Verdrängung aufwerfen.

Die Presse: Ihr Film „Die Welt wird eine andere sein“ erzählt über einen Zeitraum von fünf Jahren von der Beziehung zwischen einer Medizinstudentin und ihrem Freund, später Mann, der sich islamistisch radikalisiert – basierend auf der Geschichte eines der 9/11-Attentäter. Wie sind Sie darauf gekommen?

Anne Zohra Berrached: Ich wollte eine Liebesgeschichte erzählen, in der ein Partner ein großes Verbrechen begeht, das uns alle angeht. Also habe ich recherchiert, habe Polizeiakten gelesen, E-Mails von Paaren und bin dann irgendwann auf diesen Fall gestoßen. Ich habe alle Polizeiakten gelesen über die Frau, die man anfangs auch für verdächtig hielt. Und dann habe ich alles beiseitegetan und meinen eigenen Film gemacht.

Warum haben Sie sich entschieden, das aus der Perspektive der Frau zu erzählen?

Weil ich das immer so mache, es fällt mir leichter. Eine Frau ist mir einfach näher und ähnlicher.

Es bleibt offen, wie viel Asli, gespielt von Canan Kir, wirklich über die Verstrickungen ihres Mannes weiß. Irgendwann vertraut sie ihm nicht mehr, will ihm aber die Treue halten. Was geht in ihr vor?