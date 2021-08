Deutsche Nadelstiche gegen Ungeimpfte

Corona-Tests sollen in Deutschland im Herbst kostenpflichtig werden. Andere Politiker wollen noch weitergehen. Die Impffrage drängt sich immer stärker in den Wahlkampf.

Berlin. Am Montagabend sollten in der Arena in Berlin-Treptow die Bässe wummern. Es ist die DJ-Begleitmusik zur „langen Nacht des Impfens“, die ein junges Hauptstadtpublikum zum Nadelstich, also zur Corona-Impfung, animieren soll. In Thüringen hatte zuvor der Duft kostenloser Bratwürste geholfen, den Andrang auf die Impfung kurzzeitig und sanft zu heben. Aber jenseits solcher Alltagsexperimente erlahmt die Impfkampagne.