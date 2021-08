Delta-Variante schürt Angst vor Kreditausfällen

Der Optimismus war im Juli so hoch, dass Anleiheinvestoren von Schuldnern mit schlechter Bonität nur geringfügig mehr Rendite wollten als bei guter Bonität. Das ist jetzt anders.

Starke Unternehmensgewinne haben die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen auf neue Höhen getrieben. Bei Unternehmensanleihen wächst aber die Sorge vor einer neuen Corona-welle.

Vor weniger als einem Monat noch waren die Spreads (Renditendifferenzen zwischen Anleihen von Schuldnern mit guter und mit schlechter Differenz) so eng wie noch nie seit der globalen Finanzkrise. Inzwischen klettern bei Papieren im spekulativen Bonitätsbereich die Risikoprämien wieder. Die Bonds von Unternehmen, die am stärksten von Shutdowns betroffen sind, werden abverkauft, darunter so prominente Namen wie American Airlines und Staples, ein Einzelhändler für Bürobedarf.