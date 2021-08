Der Schauer des zerstörerischen Spektakels

Wilde Natur, verblassende Zivilisation (ganz zart rechts im Hintergrund): „Landschaft nach einem Gewittersturm“ vom Salzburger Maler Anton Faistenberger (1663–1708), ausgestellt in der Residenzgalerie Salzburg.

Malerei. Bilder von Naturgewalten, wie sie heute soziale Medien fluten, stehen in einer kunsthistorischen Tradition, die gar nicht so alt ist. Eine Ausstellung in der Residenzgalerie Salzburg erinnert uns daran, wie und wann Natur bildwürdig wurde.

Die Akropolis, fast verschlungen von Flammen, hinterlegt mit einer blutroten Feuerwand: Der Alptraum ist auf Instagram zum (falschen) Bild geworden. Drastisch illustriert es einen der vielen „Pray for Greece“-Aufrufe angesichts der Brände in der Region. Die Flut solcherart dramatisierter oder dramatisch realistischer Fotos speist sich ästhetisch aus der Kunstgeschichte von Umweltkatastrophen in der Malerei, einer vergleichsweise jungen.