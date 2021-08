"L'Equipe": Messi-Wechsel unter Dach und Fach

Der argentinische Fußball-Star soll noch am Dienstag in Paris landen und am Mittwoch von PSG präsentiert werden.

Lionel Messi ist sich laut einem Bericht der französischen Sporttageszeitung "L'Equipe" mit dem französischen Fußball-Spitzenclub Paris Saint-Germain einig. Demnach werde der 34-jährige Argentinier, der sich nach 21 Jahren vom FC Barcelona verabschiedet hat, in den kommenden Stunden in der französischen Hauptstadt erwartet. "Messi, es ist beschlossen", titelte die Zeitung Dienstagmittag in ihrer Online-Ausgabe.

Der sechsmalige Weltfußballer soll laut "L'Equipe"-Angaben am Dienstagabend einen Medizincheck absolvieren und danach einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Eine Pressekonferenz in Paris sei für Mittwoch geplant.

(APA)