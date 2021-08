Wer wird ORF-Generaldirektor? Heute fällt die Entscheidung

Fünf Kandidaten stehen zur Wahl. Die besten Karten hat der bürgerliche Kandidat Roland Weißmann. Er soll eine türkis-grüne Mehrheit hinter sich haben.

Viel wurde diskutiert in letzter Zeit über die Bestellung des neuen (oder alten) ORF-Generaldirektors, nun ist es so weit: Der Stiftungsrat bestimmt am heutigen Dienstag ab 10 Uhr in seiner Sitzung, wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den kommenden fünf Jahren leiten wird. Auf wen die Wahl fallen wird, dürfte bereits fest stehen: Vizefinanzdirektor, TV-Chefproducer und ORF.at-Geschäftsführer Roland Weißmann soll eine türkis-grüne Mehrheit hinter sich haben. Er dürfte deutlich über 20 Stimmen bekommen. 18 der insgesamt 35 Stimmen sind für eine Mehrheit nötig. Tritt das ein, muss der langjährige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz seine Amtszeit mit 31. Dezember beenden.

Zur Auswahl stehen neben dem ÖVP-Wunschkandidaten Weißmann und Amtsinhaber Wrabetz auch ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer, ORF-Technik-Vizedirektor Thomas Prantner sowie Harald Thoma, Geschäftsführer der Pocketfilm Media Entertainment GmbH. Die Mitglieder des Stiftungsrats wählen in nicht geheimer Abstimmung und werden von Regierung, Parlamentsparteien, Bundesländern, ORF-Publikumsrat und Zentralbetriebsrat beschickt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind sie in parteipolitischen "Freundeskreisen" organisiert.

Zwei Direktorenposten für die Grünen

16 der Gremienvertreter gelten als ÖVP-nahe, dazu kommen zwei bis vier weitere türkisnahe unabhängige Stiftungsräte. Die Bürgerlichen werden am Dienstag dem Vernehmen nach geschlossen für Weißmann votieren. Die Grünen, denen drei Stiftungsräte im obersten ORF-Gremium nahe stehen, dürfen für die Wahl von Weißmann laut APA-Infos bei der Besetzung von zwei von vier ORF-Direktoren mehr als nur ein Wörtchen mitreden. Dabei soll es um die Bereiche Programm und Finanzen gehen. Sie plädieren dabei für unabhängige und erfolgreiche ORF-Persönlichkeiten, wie aus dem Stiftungsrat zu hören war.

(c) Die Presse

Zuerst stehen heute Vormittag die nicht öffentlichen Hearings der fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Stiftungsrat auf dem Programm. Im Anschluss - vermutlich zwischen 14 und 15 Uhr - erfolgt dann die offen abgehaltene Wahl. Sollte dabei keine Mehrheit zustande kommen, ist ein zweiter Wahlgang in Form einer Stichwahl nötig. Der frisch gewählte neue Generaldirektor gibt im Anschluss eine Pressekonferenz.

Wahl der Direktoren am 16. September

Die Ausschreibung für die vom neuen ORF-Generaldirektor vorgeschlagene Geschäftsverteilung erfolgt ebenfalls am Dienstag, die Wahl der Direktoren sowie der neun Landesdirektoren findet am 16. September statt. Die fünfjährige Amtsperiode des neuen ORF-Chefs und seines Teams beginnt am 1. Jänner 2022.

(her/APA)