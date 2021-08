Kit Harington über Vaterrolle: Es ist „eine Art Hölle“

Der 34-jährige Schauspieler Kit Harington ist seit einem halben Jahr Vater. Die neuen Aufgaben fallen ihm schwerer als jeder "Game of Thrones"-Stunt. In einem Interview spricht er nun erstmals auch über seine Depressionen nach dem Ende der Serie.

So wenig die "Game of Thrones"-Schauspieler Kit Harington und Rose Leslie über ihren gemeinsamen Sohn, sein Geburtsdatum oder seinen Namen veröffentlichen wollen, umso redseliger ist der Schauspieler, wenn es um Gespräche über die Bürden der Vaterschaft geht. Kürzlich gab der 34-Jährige der Zeitung „Sunday Times“ ein Interview, in dem er die ersten drei Monate als „leichte Folter" und „eine Art Hölle“ beschrieb. „Es ist anstrengender als alles, was ich bei 'Thrones' gemacht habe“, sagte der Schauspieler.

Noch am Morgen, kurz bevor er sein sechs Monate altes Baby aufwecke, rufe Kit Harington seine Mutter an, um sich zu bedanken. „Ich kann nicht glauben, dass ich sie für so selbstverständlich gehalten habe. Ich schaue unseren Jungen an und denke: ‚Ich werde nie den Dank bekommen, den ich verdiene, dass ich all diese Windeln gewechselt und auf dich aufgepasst habe!‘“, beschreibt er seine aktuelle Lage.

Sucht und Depression

In dem Interview spricht Harington auch über den „traumatischen" Kampf gegen seine Alkoholsucht und Depressionen, den er nach dem Ende der Serie "Game of Thrones" durchlebt habe. Man komme an einen Punkt, so der Schauspieler, "an dem man sich als schlechter Mensch fühlt, als schändlicher Mensch". Und man habe das Gefühl, "dass es keinen Ausweg gibt". Im Frühjahr 2019 wurde bekannt, dass sich der Schauspieler in eine Entzugsklinik begeben hätte. Über seine Depressionen spreche er nun offen, weil er hoffe, "vielleicht jemandem irgendwo helfen“ zu können.

Kit Harington und Rose Leslie hatten sich 2012 bei den Dreharbeiten zu der Fantasy-Saga kennengelernt. Dort verliebten sie sich als Jon Schnee und Ygritte ineinander. Zwei Jahre später verließ Leslie die vielfach ausgezeichnete Serie. 2018 läuteten die Hochzeitsglocken.

