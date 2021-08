Klimakollaps: 50 Jahre Einsamkeit

(c) imago images/teamwork (Achim Duwent�ster via www.imago-images.de)

Die Weichen für das Weltklima werden jetzt gestellt. Bemerkbar werden diese Entscheidungen allerdings erst in einem halben Jahrhundert.

Die Analyse könnte genauer nicht sein: Der Tausende Seiten dicke Bericht des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), der am Montag veröffentlicht worden ist, legt im Detail dar, wie sich das Klima in den vergangenen 150 Jahren entwickelt hat und zeichnet Szenarien, welche Klimaverläufe in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten möglich sind. Mittlerweile sind Fakten und Daten so gut, dass die Szenarien als „wasserdicht“ zu betrachten und auch für Österreich sehr genaue Entwicklungsstränge absehbar sind – je nachdem, welche Maßnahmen ergriffen werden bzw. inwieweit dies überhaupt geschieht.

„Selbst wenn wir ab sofort den gesamten Ausstoß von Treibhausgasen stoppen, dann merken wir zunächst einmal nichts“, sagt dazu Marc Olefs, Klimaforscher an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. „Die Menge von Treibhausgasen, die in der Atmosphäre verbleibt, wirkt Hunderte und Tausende von Jahren nach.“