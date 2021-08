Wird Scholz doch noch Kanzler?

Was ein Genosse über den Wahlkampf flüstert und wie die SPD-Kampagne mit „Sex vor der Ehe“ punkten will. Das zweite Berlin-Briefing.

Nach einer bedrückenden Reportagereise ins Flutgebiet, wo noch immer der Ausnahmezustand regiert, bin ich zurück in der deutschen Hauptstadt, die sich nach langer Corona-Zwangspause wieder vorsichtig an die alte Normalität à la Berlin herantanzt. Am Wochenende öffneten sechs Clubs in einem Experiment, das die Charité überwacht. Und heute Abend wird wieder versucht, in einer „langen Nacht des Impfens“ die Jungen und Junggebliebenen mit DJ-Musik zum Nadelstich (Corona-Impfung) zu verführen. Piks und Beats sozusagen. Olaf Scholz ist schon geimpft. Und es ist ein Wunder, dass dabei nicht die Nadel abgebrochen ist. Der Mann ist aus Teflon. Als sich gefühlt die ganze Republik über sein Mantra „Ich will Kanzler werden“ amüsierte, verzog der SPD-Finanzminister keine Miene. Heute lacht niemand mehr über die Karrierepläne des Hanseaten. Die Hauptstadt beschäftigt die Frage, ob Scholz in die „Waschmaschine“ einziehen könnte, wie der Berliner das Kanzleramt nennt. Eine dramatische Wendung, wie ein kurzer Zeitsprung verdeutlicht.