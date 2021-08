Chlortank leck: 96.000 Zucht-Lachse in Norwegen verendet

Archivbild aus dem Jahr 2019. In diesem Fall waren es Algen, die einer Lachszucht auf den Lofoten in Norwegen plagten. In Alta war es jetzt ein defekter Chlortank.

Der Unternehmenssprecher sieht keine Gefahr für die Anrainer. Die Bürgermeisterin fordert Aufklärung über mögliche Umweltschäden.

Wegen eines Lecks in einem Tank sind in einer Lachsfarm in Norwegen etwa 96.000 Fische verendet. 15.000 Liter Chlor seien bei dem Zwischenfall nahe dem Ort Alta in den Altafjord geflossen, der schließlich in den Atlantik mündet, berichtete der norwegische Rundfunk am Dienstag. Ein Unternehmenssprecher sagte, mit dem Chlor werde das Wasser gereinigt, in dem die Lachse gezüchtet werden. Es bestehe keine Gefahr für Anrainer. Wie es zu dem Unfall kam, sei bisher nicht bekannt.

Bürgermeisterin Monica Nielsen forderte Aufklärung darüber, welche Umweltschäden nun drohten. Seit dem Beginn der Zucht in der Anlage vor 35 Jahren sei kein solcher Vorfall geschehen, sagte der Unternehmenssprecher. Einen bemerkenswerten „Störfall“ gab es allerdings im Jahr 2005, als 95.000 Fische aus der Farm entkommen waren, nachdem die Unterwasser-Käfige manipuliert wurden.

In Norwegen wurden 2016 1,1 Millionen Tonnen Lachs produziert, das war mehr als die Hälfte der weltweiten Lachszucht. Die Exporte brachte dem Land rund 7 Mrd. Euro ein. Nummer zwei am Markt ist Chile,weitere Produzentenländer sind Großbritannien, Kanada und die Faroer. Die Produktion der norwegischen Firmen, unter denen MarineHarvest, SalMar and Leroy Seafood die bekanntesten sind, ist aber seit 2012 stagniert. Platzmangel und Krankheiten haben das Wachstum behindert, obwohl die Preise auf ein Rekordniveau gestiegen sind.

Jeder fünfte Zuchtlachs in Norwegen stirbt vorzeitig, vor allem wegen der Lachslaus, einem kleinen Krebs, der sich außen an den Lachs anheftet. Auch Kritik an den Eingriffen in die Natur wird immer lauter. Wie das Magazin „Norr" berichtet, ist es an manchen norwegischen Flüssen mittlerweile wahrscheinlicher, einen entkommenen Zuchtlachs oder einen dessen Nachkommen zu angeln, als einen Wildlachs. Denn Tausenden Zuchtlachsen gelingt jährlich die Flucht aus den Farmen.

(APA/dpa)