Österreich ist unbeeindruckt von der Empfehlung europäischer Diplomaten in Kabul und beharrt weiterhin auf Rückführungen. Inzwischen nehmen die Taliban die Nordmetropole Masar-e Scharif ins Visier.

Die Botschafter der acht EU-Staaten, die Vertretungen in Kabul haben, empfehlen eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebungen nach Afghanistan zu erwägen. Das geht aus einem Sitzungsbericht der Missionschefs Deutschlands, Dänemarks, Finnlands, Frankreichs, Italiens, der Niederlande, Tschechiens, Spaniens und Schwedens hervor. Es gebe angesichts der sich verschärfenden Kämpfe kaum noch sichere Gebiete im Land. Die Menschenrechtslage sei prekär, heißt es in dem internen Report, den der Europäische Auswärtige Dienst an alle EU-Mitglieder verschickt hat.



Das Außenamt in Wien bestätigte auf Anfrage der „Presse“, das Schreiben erhalten zu haben, die Sprecherin fügte aber hinzu: „Die österreichische Position bleibt unverändert. Österreich beharrt weiterhin auf Abschiebungen nach Afghanistan.“ Die afghanische Regierung hatte die Europäer im Juli ersucht, in den kommenden drei Monaten keine Afghanen mehr zurückzuschicken. Schweden, Finnland und Norwegen nahmen sogleich Rücksicht darauf.