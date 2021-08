Ein Millionenerbe und drei mysteriöse Todesfälle

Der New Yorker Erbe eines Immobilienimperiums Robert Durst hat vermutlich seine Frau, eine Freundin und seinen Nachbarn ermordet. Auf der Anklagebank sitzt er, weil er sich in einer Doku-Serie verplappert hat.

Das Imperium der Familie Durst ist nicht irgendein Immobilienunternehmen in den USA. Die Firma nennt sich The Durst Organization, ist eines der ältesten Entwicklungsbüros der Vereinigten Staaten und hat das Bild Manhattans geprägt. Eines der prestigeträchtigsten neueren Projekte der Durst Organization ist der Wiederaufbau des World Trade Centers nach den Anschlägen von 9/11. Kolportierte 100 Millionen US-Dollar investierte die Firma in das höchste Gebäude der USA, das One World Trade Center.