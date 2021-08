Ein „Clasico“ mit zwei Wienern

Österreichs Fußballer schwärmen in Europa aus. Erste Anlaufstelle bleibt Deutschland, nun rücken aber Spanien, Italien, England und Frankreich verstärkt in den Fokus. Das Nationalteam wird internationaler.

Franco Fodas Wunsch ging dann doch schneller als allgemein erwartet in Erfüllung. Noch während der Europameisterschaft war Österreichs Teamchef mit seiner konkreten Vorstellung in die verbale Offensive gegangen. Der Deutsche hatte die Hoffnung geäußert, bald mehr heimische Legionäre quer über Europas Topligen verteilt spielen zu sehen, weil es eben überall andere spielerische Einflüsse gibt und Trainingsformen unterschiedlich sind.

Bis zuletzt hatten sich die Auslandsösterreicher doch stark auf die deutsche Bundesliga konzentriert. Auch in der am Freitag startenden Saison wird das Gros mit 26 ÖFB–Legionären (in der Vorsaison waren es 30) im Nachbarland auflaufen. Aber: Auch in den vier übrigen Topligen Europas sind Österreicher engagiert – das ist erstmals seit 21 Jahren der Fall. Ein Rundblick.