New Yorks Gouverneur Cuomo tritt zurück

Zuvor hatten Politiker beider Parteien, auch US-Präsident Joe Biden, seinen Rücktritt gefordert. Mit Vize-Gouverneurin Kathy Hochul soll nun erstmals eine Frau das Amt übernehmen.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, kündigte am Dienstag seinen Rücktritt an und beugte sich dem Druck aufgrund der Belästigungsvorwürfe, sein Amt zurückzulegen oder sich einem Amtsenthebungsverfahren zu stellen. Cuomo kündigte an, in 14 Tagen aus dem Amt austreten und Vizegouverneurin Kathy Hochul übernehmen zu lassen.

Er betonte, dass er niemanden belästigte, sondern "gedankenlos" in der Art und Weise war, wie er mit Frauen in seinem Stab sprach und sie berührte. Der Schritt markiert ein erstaunliches Ende einer jahrzehntelangen politischen Karriere. Cuomo hatte sich trotz der anhaltenden Beschuldigungen nahezu an seinem Amt festgebissen und sich geweigert, zurückzutreten, selbst nachdem die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James festgestellt hatte, dass er gegen mehrere Bundes- und Landesgesetze gegen Belästigung verstoßen hatte. Bezirksstaatsanwälte wägen Strafanzeigen ab, während Ankläger Zivilklagen erwägen.

Schnell tief gefallen

Vor einem Jahr genoss Cuomo wegen seines konsequenten Wegs während der Pandemie viel und wurde als potenzieller Präsidentschaftskandidat für die Demokraten gehandelt. Aber in den letzten Monaten verschlechterte sich sein Ruf, als mehrere Frauen Behauptungen aufstellten, die unaufgeforderte Umarmungen, Küsse und Berührungen, Fragen über ihr Sexualleben und sogar eine Einladung zum Strip-Poker in einem Regierungsflugzeug beinhalteten. Die schwerste Anschuldigung, die von einem Bezirksstaatsanwalt strafrechtlich untersucht wurde, behauptete, der Gouverneur habe einen Assistentin begrapscht.

Zudem wird untersucht, ob unter seiner Anweisung, Todesfälle in Covid-Pflegeheimen vertuscht wurden und, dass er Verwandte mit Virustests versorgt hat, bevor sie allgemein verfügbar waren.

(Red./Bloomberg)