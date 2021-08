Thailand: Trotz Verbotes weiter Corona-Proteste

Mehrere Oppositionsführer stellen sich der Polizei. Diesmal rollte der Protest in Form eines Autokorsos auf.

Tausende Menschen fuhren am Dienstag in Bangkok mit Autos und Motorrädern hupend durch die Straßen und zeigten – trotz Demonstrationsverbots – ihren Unmut. Der Protest richtete sich in erster Linie gegen die Corona-Politik der thailändischen Regierung und die damit einhergehende Wirtschaftskrise.

„Der Regierung fehlt die Fähigkeit, das Land zu verwalten, sie sieht nur die Interessen der Elite. Wir wollen, dass Prayuth (Prayuth Chan-o-Cha, seit 2014 Ministerpräsident Thailands; Anm.) zurücktritt, weil die Menschen keine Impfstoffe bekommen“, sagte einer der Demonstranten der Nachrichtenagentur Reuters.

Tourismus liegt brach

Lediglich sechs Prozent der knapp 70 Millionen Einwohnerdes Landes sind vollständig geimpft. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Infektionen und Todesopfer. Allein am Dienstag starben laut einer thailändischen Statistik 252 Personen an dem Virus. Die Dunkelziffer soll weitaus höher liegen. Das Land leidet besonders am derzeit brach liegenden Tourismus, der in Normalzeiten etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht.

Bereits in den vergangenen Wochen war es deswegen immer wieder zu Protesten und heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Bevölkerung gekommen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden.

Die thailändischen Behörden boten am Dienstag Hunderte Polizisten auf, um den Korso zu verhindern. Vor den Demonstrationen wurden prominente Protestführer verhaftet, einige stellten sich den Behörden. So wurde beispielsweise der Menschenrechtsanwalt Arnon Nampa festgenommen. Ihm droht ein Verfahren wegen Majestätsbeleidigung und Hochverrats, bei einer Verurteilung erwarten ihn bis zu 15 Jahre Haft. (mw)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2021)