„Wir wollen nicht nur ein Kleinod auf der Festung sein“

Das erste Jahr der Sommerakademie-Chefin Sophie Goltz wirkt hybrid. Höhepunkt: das Kollektiv Ruangrupa, die documenta-Leiter.

Wir treffen uns in der taktil sinnlichen Ausstellung von Rossella Biscotti in der Salzburger Stadtgalerie. Von der Decke hängen siebbedruckte florale Stoffbahnen, am Boden sind ornamentale Gummidruckplatten ausgebreitet. Dahinter steckt eine Auseinandersetzung mit indonesischer Botanik (und Gesellschaft), die eine unerwartete Brücke zwischen Zwergerlgartenpavillon und Singapur-Skyline schlägt. Dort leitete Sophie Goltz, 1975 in Dresden geboren, das Research-Programm des Centers for Contemporary Art, bevor die Kuratorin (Kunst im öffentlichen Raum Hamburg) und Kunstvermittlerin (documenta 12) im November nach Salzburg kam, um die traditionsreiche Sommerakademie als Direktorin zu übernehmen.