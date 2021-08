MotoGP: Die Hitzeschlacht von Spielberg

Für das zweite MotoGP-Rennen in Spielberg am kommenden Wochenende dürfen Teams und Fans durchwegs sommerliches Wetter erwarten.

Die Temperaturen werden bei bis zu 30 Grad Celsius liegen. An den Nachmittagen könnten aber Gewitterzellen über das Aichfeld ziehen, sagte Friedrich Wölfelmaier von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch.

Der Meteorologe kündigte ein durchwegs "sommerliches, feines Wetter" an. Der Donnerstag dürfte der stabilste Tag werden, an dem es ziemlich sicher auch noch keine Gewitter geben wird. 30 Grad Celsius dürfen die Camper beim Aufbauen ihrer Zelte erwarten. Freitag bis Sonntag werden die Temperaturen auf 28 bis 30 Grad Celsius steigen, wobei die Nachmittage anfällig für Gewitter sein werden. "Die müssen aber nicht kommen", so Wölfelmaier.

Die Nächte bringen jeweils Abkühlung und etwas Entspannung: Die Frühtemperaturen liegen Donnerstag und Freitag bei 13 Grad Celsius, Samstag und Sonntag bei 15 Grad Celsius. Der Wind wird keine allzu große Rolle spielen: Ein wenig Südwestwind ist die Tage über dabei und am Sonntag am stärksten. Viel mehr als 30 km/h werde dieser aber nicht erreichen.