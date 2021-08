Internetkriminalität stieg im Vorjahr um mehr als ein Viertel

Nur noch wenige Bereich der traditionellen Kriminalität sind völlig analog.

Die Internetkriminalität steigt unaufhörlich: 2019 wurden 28.439 Delikte verzeichnet, 2020 waren es bereits 35.915 - das bedeutet ein Plus von 26,3 Prozent. Bei den Anzeigen wurde im Vorjahr erneut ein Höchststand erreicht. Ein „Topdelikt", wie Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, bei der Präsentation des Cybercrime Reports sagte. Jedoch habe inzwischen fast jede Kriminalitätsform einen digitalen Aspekt.

„Es gibt nur mehr wenige Bereiche, auch in der traditionellen Kriminalität, in denen Digitalisierung und IT keine Rolle mehr spielen", sagte Ruf. „Cybercrime ist in den letzten zehn Jahren von einer kriminalistischen Randerscheinung zu einem Hauptproblem geworden."

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte an, das Personal bei der Polizei hinsichtlich der „zunehmenden Verlagerung der Kriminalität ins Internet, vom Bestellbetrug bis hin zum Suchtmittelhandel“ aufzustocken. Im Bundeskriminalamt soll das Personal für diesen Bereich verdoppelt werden.

(APA)