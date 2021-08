China bestraft mehr als 40 Funktionäre wegen Corona-Ausbruch

Beamte in vier betroffenen Provinzen werden von der Parteiführung wegen "schleppender Reaktion und unzureichendem Management" zur Verantwortung gezogen.

In China sind mehr als 40 Funktionäre wegen der jüngsten Corona-Welle bestraft worden. Wie die staatliche Zeitung "Global Times" berichtete, wurden Beamte in vier betroffenen Provinzen wegen "schleppender Reaktion und unzureichendem Management" zur Verantwortung gezogen. Um welche Strafen es sich handelt, wurde nicht bekannt.

Betroffen seien 47 Vizebürgermeister, Bezirksvorstände, Leiter von lokalen Gesundheitskommissionen, Krankenhausmanager und Beamte aus der Flughafen- und Tourismusbranche. In Nanjing, der Hauptstadt der Provinz Jiangsu, werden 15 Offizielle dafür verantwortlich gemacht, dass sich das Coronavirus am Flughafen Nanjing Lukou ausbreiten konnte, heißt es in einer Stellungnahme einer Disziplinierungskommission der Kommunistischen Partei (CCDI). Der Flughafen soll Ursprung eines Ausbruchs sein. Am 20. Juli sollen sich dort neun Reinigungskräfte infiziert haben. Die Behörden sehen einen Flug aus Russland am 10. Juli als Beginn eines Clusters. Zwei Flughafenchefs sind in Haft. Andere von der KP als Verantwortliche ausgemachte Personen wie der Vizebürgermeister von Nanjing müssen mit Strafen wie Suspendierung oder gar einer ernsten Verwarnung rechnen, heißt es vonseiten der CCDI.

Ausbrüche werden rigoros nachverfolgt

Seit mehr als einem Jahr hat sich das Leben in China, wo im Dezember 2019 weltweit die ersten Infektionen mit der neuen Viruserkrankung entdeckt worden waren, wieder weitgehend normalisiert. Es wird eine strenge "Null-Covid-Politik" verfolgt: Bei Ausbrüchen wird sofort mit Massentests, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverfolgung und Quarantäne reagiert. Auch gelten scharfe Beschränkungen für Einreisende, die mindestens zwei Wochen in eine Quarantäneeinrichtung müssen.

Die stark ansteckende Delta-Variante hat die Behörden zuletzt jedoch mehrfach an ihre Grenzen gebracht. Nach einem Ausbruch am Flughafen der ostchinesischen Stadt Nanjing vor drei Wochen breitet sich das Virus aus. Bislang wurden landesweit mehr als 900 Infektionen mit der Variante gemeldet. Vielerorts gibt es Massentests. Auch wurden Reisen in Teilen des Landes eingeschränkt.

Wuhan durchgetestet

Die chinesische Stadt Wuhan, die als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie gilt, hat Ende letzter Woche nach Behördenangaben einen Massentest ihrer mehr als elf Millionen Einwohner abgeschlossen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete am Sonntag unter Berufung auf den Behördenvertreter Li Tao, dass seit Dienstag fast alle Einwohner getestet worden seien - mit Ausnahme von Kindern unter sechs Jahren und Studenten, die in den Semesterferien verreist seien.

