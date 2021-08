Die launige "Fledermaus" in Langenlois

Verlegt in die "Goldenen Zwanzigerjahre", vom Intendanten mit einer von Gags strotzenden neuen Textfassung versehen: Strauß' "Fledermaus" in Langenlois.

Christoph Wagner-Trenkwitz zeigt bei seinem Festival „operetteLANGENLOIS“ eine Johann-Strauß-Produktion und spielt selbst den Frosch. Die neue Textfassung würde im Ranking „Gags pro Minute“ einen Spitzenplatz belegen.

„Ich habe Panik, Menschen zu langweilen“, hat Christoph Wagner-Trenkwitz in einem Interview einmal zugegeben. Wer in jüngster Zeit Operetten in der Wiener Volksoper besuchte, konnte den Humor-Stil des dortigen Dramaturgen heuer beim Operetten-Festival in Langenlois wiederfinden: Unter der Leitung des neuen Intendanten Wagner-Trenkwitz heißt es nun „operetteLANGENLOIS“.