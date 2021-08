Steirische Radtour mit Trail, Teichen und Trinkwasser

Die knapp 40 Kilometer lange „Teich-Runde“ im Bezirk Murau ist dank der Gewässer entlang der Strecke auch bei Hitze gut zu schaffen.



Die fürsorgende Stadt Wien hat als Hilfe in der sommerlichen Hitze 50 mobile Trinkbrunnen aufgestellt, an denen sich Bewohnerinnen und Besucher laben können: eine nette Geste, und es sind auch schon Durstige gesichtet worden, die ihren Kopf in eine der Edelstahlhülsen gebeugt haben. Aber was sind die getarnten Hydranten im Vergleich zu einer Quelle, bei der frisches, kühles Trinkwasser von Natur aus sprudelt?

Grafik: Petra Winkler

So etwas findet man, wenn man vom steirischen Benediktinerstift St. Lambrecht (Bezirk Murau) aus die gut beschilderte „Teich-Runde“ radelt (zum Start rechts am Stift vorbei). Sie ist fürs Mountainbike gedacht, doch braucht man ein solches eher wegen der teils heftigen Anstiege als wegen der Fahrbahn: Die besteht großteils aus Asphalt, nur gegen Ende, beim kleinen Podolerteich, macht sich auf einer kurzen, aber feinen Trailpassage ein geländegängiges Rad bezahlt.

Entlang der Strecke sind noch drei weitere Gewässer aufgefädelt (Furtner-, Graslupp-, Muhrenteich), in denen man ein erfrischendes Bad nehmen kann. Als stiller Beobachter wacht von ferne der Zirbitzkogel (2396 m), lang gestreckt zu Kreiskogel und Wenzelalpe.

Zeutschacher Ursprungsquelle, mit dem Ziribitzkogel im Hintergrund Benedikt Kommenda

Ganz direkt führt die Route bei Kilometer 25 (von 39) an der Zeutschacher „Ursprungsquelle“ vorbei. Die pleonastische Bezeichnung soll vielleicht wettmachen, dass das Bezeichnete eher nicht wie eine Quelle aussieht: ein winziger weiterer Teich, in dem man erst bei genauerem Hinsehen zahllose feine Bläschen aufsteigen sieht. Und wirklich: Ein Bach führt weg, nicht hin.

Hier kann und darf man bestes Trinkwasser schöpfen. Aber wer hat schon einen Schöpflöffel mit? Mir kommt die Labung sehr gelegen, nachdem ich zuvor schon den Grebenzen Höhentrail absolvierte. Die saubere, aber leere Trinkflasche ist schnell eingetaucht, wenn niemand hinschaut. Außer dem Zirbitzkogel.

E-Mails an: benedikt.kommenda@diepresse.com