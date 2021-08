Beachvolleyball in Wien: Das Comeback der Gänsehaut

Die neue Arena am Wiener Heumarkt.

Europas Elite genießt nach einer coronabedingten Zwangspause die Rückkehr nach Wien. Übers Aufwärmen im Stadtpark und Aufschlagen am Heumarkt.

Schon in den Vormittagsstunden verwandelte sich der Center-Court bei der Beachvolleyball-EM am Wiener Heumarkt in einen Hitze-Hotspot. Die Veranstalter reiben sich angesichts der sehr guten Wetterprognosen für die kommenden Tage die Hände. Sportlerinnen und Sportlern verlangen die Bedingungen alles ab.

Aber: Es gibt kein Wehklagen. Dafür ist die Freude über die Rückkehr auf die große Bühne viel zu groß. Um 10.45 Uhr eröffneten die Österreicherinnen Franziska Friedl und Eva Pfeffer die Europameisterschaft, die bis Sonntag pro Session bis zu 2700 Fans allein am eigens konstruierten Center-Court im dritten Wiener Gemeindebezirk empfängt (am späten Nachmittag beginnt die Night Session unter Flutlicht).

Vier Nebencourts sind auf dem ursprünglichen Turniergelände auf der Donauinsel aufgebaut. Friedl/Pfeffer verloren zwar ihr Auftaktspiel gegen die Niederländerinnen Meppelink/Keizer, sprachen aber von einer „großen Ehre, die EM eröffnen zu dürfen“. Speziell für die rot-weiß-roten Asse sind Auftritte vor heimischen Publikum stets ein Gänsehautgarant. „Du spürst die Unterstützung, schon beim Aufrufen der Namen wirst du noch nervöser, als du es ohnehin schon bist“, sagt Friedl zur „Presse“.

Die Arena – sie ist auch coronabedingt in Logenform aufgebaut – ist auch für die Aktiven ein echter Hingucker. Organisator Hannes Jagerhofer nennt sie eine „aufgeblasene Staatsoper“, in der selbst der Ball ein etwas eigenes Flugverhalten annimmt. „Mir kommt vor, als wäre er hier länger in der Luft. Im Stadion herrscht durch die besondere Konstruktion eine eigene Thermik“, berichtet Pfeffer.

Im Zweitagesrhythmus werden die insgesamt 64 Paare PCR-getestet, vom Hotel Intercontinental sind es nur ein paar Schritte zum Center-Court. Und schon in den frühen Morgenstunden sah man am Mittwoch einige der besten Beachvolleyballerinnen der Welt sich im Stadtpark aktivieren und locker einspielen.

Alle Schmerzen vergessen

Am Donnerstag steigen die Herren ins Turniergeschehen ein. Auch Österreichs Topduo Martin Ermacora/Moritz Pristauz wird aufschlagen, nachdem Ermacoras Fitnesszustand in den vergangenen Tagen Sorgen bereitet hat.

Bei einem Verkehrsunfall in der Vorwoche erlitt er ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung. Nach viel Schonung verlief das finale Training am Mittwoch aber positiv.

("Die Presse", Printausgabe 12.08.2021)