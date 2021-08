Diese neun Musiker reichen für Bruckners Siebte

Anton Bruckners Symphonie Nummer Sieben lässt sich neu entdecken: eine Aufführung der Kammermusikfassung aus dem Schönbergkreis, phänomenal gespielt von Renaud Capuçon und Freunden.

Im Sitcom-Klassiker „Frasier“ will Niles seinen Bruder Frasier einmal mit der Mahnung zur Raison bringen, dass weniger doch mehr sei. Der entgegnet jedoch: „Ah, but if less is more, just think how much more more will be!“ Und fügt beim von ihm selbst komponierten und dirigierten Radiojingle zum Orchester noch einen Chor hinzu . . .