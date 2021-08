Sabotage im Impfzentrum?

Eine Krankenschwester befüllte in einem Impfzentrum in Niedersachsen Spritzen mit Kochsalzlösung. Knapp 9000 Geimpfte könnten betroffen sein.

Ihre Aufgabe war es, in einem Corona-Impfzentrum in Niedersachsen die Spritzen vorzubereiten. Die Krankenschwester sollte die Injektionen mit dem Präparat von Biontech-Pfizer aufziehen. Stattdessen hat die rund 40 Jahre alte Angestellte des Deutschen Roten Kreuzes aber Kochsalzlösung eingefüllt, die dann an hauptsächlich über 70-Jährige verimpft wurde. Eine Kollegin bemerkte das und schlug Alarm.



Die Frau räumte den Vorfall vom April ein und sprach von einem Missgeschick. Sechs Spritzen habe sie mit Kochsalzlösung gefüllt, um zu vertuschen, dass ihr eine Ampulle mit dem Mittel von Biontech hinuntergefallen und zerbrochen sei. Die Behörden in Niedersachsen bezweifeln allerdings, dass nur sechs Personen betroffen sind. Sie gehen davon aus, dass knapp 9000 Menschen anstatt eines Wirkstoffes gegen das Coronavirus wirkungslose Kochsalzlösung verabreicht bekamen.

„Es geht um insgesamt 8557 Menschen, die womöglich ganz oder teilweise keinen Impfschutz erhalten haben, obwohl sie davon ausgehen“, sagte Frieslands Landrat, Sven Ambrosy, bei einer Pressekonferenz. Auf diese Zahl war man gekommen, nachdem die Dienstpläne der mittlerweile gekündigten Mitarbeiterin ausgewertet worden waren. Die betroffenen Personen müssen jedenfalls ein weiteres Mal geimpft werden.

Kommentare gegen Impfen

Laut Polizei ist die Frau als Impfgegnerin aufgefallen. In Kommentaren in sozialen Netzwerken habe sie sich wiederholt negativ über Corona-Impfungen geäußert. Daher sei davon auszugehen, dass sie die Impfaktion sabotiert und nicht nur sechs Ampullen manipuliert habe. Mittlerweile schweigt die frühere Krankenschwester beharrlich zu den Geschehnissen.

(zoe)