Wenn der Teufel das Licht bringt

In Locarno feierte Peter Brunners düsteres Alpendrama „Luzifer“ Premiere. Auch der italienische Beitrag „I Giganti“ überzeugt. Doch der Onlinetrend sägt am Ereignischarakter.

Beim Filmfest in Locarno findet sich auch ein Film aus Österreich, den man (bei hoffentlich baldiger Gelegenheit) auf jeden Fall im Kino sehen sollte. Peter Brunner („To the Night“) versteht Kino als ekstatisches Ritual, das den Schutzraum des dunklen Saals braucht, um seine Wirkkraft entfalten zu können. Und sein jüngstes Werk „Luzifer“ nimmt die Sinne wieder voll in Beschlag.