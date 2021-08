Kulturpolitik auf Sommerfrische

Die Neubesetzung (bzw. Ausschreibung) von mehreren Museen steht im Herbst an: Das Grazer Kunsthaus, das Belvedere, das Jüdische Museum – alle müssen warten.

Nichts regt sich im Sommer in Österreich. Nur die Kulturpolitik regt sich noch weniger. Als wäre Sommerfrische staatlich verordnet. Dabei stehen einige wesentliche personelle Entscheidungen im Museumsbereich an. Das Belvedere scheint noch die leichtere Übung zu werden. Stella Rollig, die sich als Generaldirektorin wieder beworben hat, muss sich laut „Kurier“ nur gegen drei Kontrahenten durchsetzen, das dürfte schaffbar sein, was inhaltlich durchaus vertretbar wäre. Auch die Konkurrenz für ihren wirtschaftlichen Kompagnon Wolfgang Bergmann scheint beherrschbar (sieben Bewerber). Entschieden wird im Herbst von Staatssekretärin Andrea Mayer, die bei Rolligs Bestellung 2016 Leiterin der Kunst- und Kultursektion war.