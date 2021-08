Musik, die durch die Haut geht

Shilla Strelka hat sich als Kuratorin auf dem Grazer Elevate Festival einen Namen gemacht. In Wien präsentiert sie das herbe „Unsafe + Sounds“.

Unsafe + Sounds“ – schon der Name ihres Festivals gibt Hinweise darauf, dass hier nicht mit leichten Melodien gehandelt wird. Shilla Strelka, die es kuratiert, präferiert strenge Klänge und ernste Gesichter. Sie hat Film, Theater, Philosophie studiert, aber nie Musik.

„Das kommt von meinem Vater. Er sagte mir, wenn ich die Lust an der Musik nicht verlieren will, dann darf ich sie nicht studieren.“ Trotz dieses weisen Rates war ihre kindliche Begegnung mit Musik nicht gerade von Leichtigkeit geprägt. „Mein Vater war Konzertpianist und deshalb hörte ich als Kind fast nur klassische Musik. Es herrschte ein strenges Regiment. Zu Hause wurde nur klassische Musik gehört. Es wurde mir nahegelegt, Klavier zu spielen. In der Pubertät habe ich dann begonnen, zu improvisieren. Irgendwann hörte ich ganz damit auf.“