Wie Italien und Frankreich Geimpfte bevorzugen

Die Regierungen in Rom und Paris machen Impfgegnern das Leben zunehmend schwerer. Die Strategie geht auf, wie ein Blick auf die Statistiken zeigt.

Auch Papst Franziskus forderte neulich seinen Green Pass an, um zu belegen, dass er bereits im Jänner immunisiert wurde. Das Oberhaupt der katholischen Kirche unterstützt damit ausdrücklich und öffentlichkeitswirksam die Kampagne der italienischen Regierung, die bis Herbst den Großteil der Bevölkerung impfen will, um so den Verlauf der Pandemie zu verlangsamen und zu verhindern, dass das Land abermals in einen Lockdown muss.