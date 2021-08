So ein Theater: Was in Salzburg neben dem „Jedermann“ noch läuft

Seit 19 Jahren berichtet Norbert Mayer für die „Presse“ als Theaterkritiker von den Salzburger Festspielen. Im Gespräch mit Katrin Nussmayr aus dem Feuilleton-Ressort wirft er in dieser Folge einen Blick zurück auf persönliche Highlights und noch weiter zurück auf die Anfänge der Sommertheater-Tradition. Und er kommentiert die Stücke, die heuer in Salzburg am Programm stehen - abseits vom allgegenwärtigen „Jedermann“.

>> Mehr über „Richard the Kid & the King"

>> Mehr über „Das Bergwerk zu Falun"