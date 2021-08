Weiterer Frauenmord vor Wiener Geschworenen

Die Frau hatte den Verdächtigen 2019 wegen Gewaltausübung angezeigt.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat Anklage zu einem weiteren mutmaßlichen Frauenmord erhoben. Am 24. August muss sich ein 29-Jähriger vor einem Schwurgericht verantworten, weil er in der Nacht auf den 23. Februar 2021 seine Freundin in Favoriten erwürgt haben soll. Die 28-Jährige hatte sich nur wenige Stunden zuvor in Spitalsbehandlung begeben, nachdem der alkoholisierte und wegen Gewaltdelikten vorbestrafte Mann sie gewürgt und mit einem Schuh verletzt hatte.

Der Verdächtige gilt schon seit Jahren als aggressiv. Die eigene Mutter, die später im Ermittlungsverfahren als Zeugin vernommen wurde, bezeichnete den Mann als Gewalttäter. Ihr zufolge habe er in der Jugend selbstgezüchtete Ratten geschächtet, zerstückelt und teilweise verzehrt.

2019 hatte die später getötete Frau ihren Partner wegen fortgesetzter Gewaltausübung angezeigt. Schon kurz nach Beginn der Beziehung soll der Mann damit begonnen haben, seine Freundin zu schlagen. Im Dezember 2019 wurde ihr Partner allerdings freigesprochen: Sie widerrief vor Gericht ihre belastenden Angaben und tat diese als inhaltlich unrichtig ab. Sie wurde für ihre ursprünglichen Feststellungen wegen falscher Zeugenaussage zur Verantwortung gezogen und im Vorjahr sogar verurteilt.

(APA)