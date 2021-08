Die neue Zollergasse in Wien-Neubau (Eröffnung vor rund einem Monat) war eines der ersten rot-grünen Klimaschutz bzw. Hitzeschutz-Projekte seit dem Ende von Rot-Grün auf Landesebene. Nun folgte die Neugestaltung des Trude-Waehner-Platzes in der Josefstadt.

In den Wiener Bezirken arbeiten die Grünen mit der SPÖ wie in Zeiten der Koalition. Das bringt grüne Probleme auf Landesebene.

Es ist der nächste Schritt für ein klimafites Wien. Zumindest sieht das Planungsstadträtin Ulli Sima so. Am Donnerstag gab Sima den Startschuss für die Neugestaltung des Trude-Waehner-Platzes in der Josefstadt – einem (im wahrsten Sinne des Wortes) Hot-Spot in der Bundeshauptstadt.