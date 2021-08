Adi Hütter: Feuertaufe gegen den Abo-Meister

Adi Hütter in neuer Rolle.

Der Vorarlberger, 51, gibt sein Liga-Debüt für Mönchengladbach am Freitag ausgerechnet gegen Bayern München. Ein Lokalaugenschein in Hütters neuer Heimat.

In der Hindenburgstraße ist das Duell für den 26. September schon groß plakatiert. Auf der einen Seite der Einkaufsstraße in Mönchengladbachs Innenstadt propagiert Armin Laschet: „Gemeinsam für ein modernes Deutschland“. Gleich vis-à-vis wirbt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der Signalfarbe Rot mit den Slogans „Kompetenz für Deutschland“ und „Respekt für dich“.