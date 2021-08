Bei der Pensionserhöhung sollen auch heuer wieder Bezieher niedriger Bezüge bevorzugt werden. Dafür ist auch der Bundeskanzler – obwohl das in der ÖVP umstritten ist.

Wien. Um 1,7 Prozent dürften nächstes Jahr die Pensionen steigen – und auch diesmal wird, wie meistens in den vergangenen Jahren, die Erhöhung nicht einheitlich ausfallen. Gesetzlich ist eine Anpassung der Pensionen an die Inflationsrate vorgesehen. Will man davon abweichen, so ist ein eigener Nationalratsbeschluss notwendig.