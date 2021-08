"Hin & Weg" Theaterfestival: Mut zur Vergänglichkeit!

(c) Caio Kauffmann

Am Festival „Hin & Weg“ dreht sich alles um Theater. Der Gründer Zeno Stanek über ungewöhnliche Spielorte, seinen Beruf und das Leben im Moment.

Bereits der Urgroßvater gründete einst einen Bühnenverlag, spielte, produzierte und inszenierte selbst. Die Liebe zum Theater ist also ein Stück weit in Zeno Staneks Genen verankert. „Das Theatervirus wurde quasi in der Familie weitergegeben“, scherzt er.

Seit 2018 ist der 50-Jährige nun Intendant des von ihm gegründeten Theaterfestivals „Hin & Weg“ im niederösterreichischen Litschau. In Naturkulisse am Herrensee kommen auch heuer wieder Theaterfreunde an vielen verschiedenen, ungewöhnlichen Spielorten zusammen. Das Thema des Festivals: „Mut und Vergänglichkeit“.