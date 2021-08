Die Post wird zur Wachstumsfirma

Die Coronakrise hat den Strukturwandel bei der Post massiv beschleunigt. Erstmals setzt sie mehr im Paket- als im Briefgeschäft um. Und auch der Mitarbeiterstand legt wieder zu.

Wien. Die Coronapandemie hat sämtliche Wirtschaftsbranchen betroffen, aber bei nur wenigen waren die Auswirkungen so stark wie im internationalen Reiseverkehr und dem Handel. Während Ersterer aufgrund der Einschränkungen vor allem zurückgegangen ist, hat sich beim Handel die bereits im Gang befindliche Entwicklung in Richtung Onlinegeschäft massiv beschleunigt. Für die heimischen Händler war das in der Regel negativ, weil sie nun noch stärker mit internationalen Riesen wie Amazon im Konkurrenzkampf stehen. Ein Unternehmen gehört jedoch definitiv zu den Profiteuren dieser Veränderung: die Post.