Andere (Bundes-)Länder, andere Sitten

Jedes Mal, wenn ich das Bundesland wechsle, muss ich neue Regeln lernen. Das nervt.

Ich muss mich an andere Länder gewöhnen, an deren Regeln und Sitten. Nein, ich rede nicht davon, die Siesta in Spanien zu schlafen und neue Bekannte mit einem Bussi-Bussi in Portugal zu begrüßen. Ich rede von Mülltrennung in Österreich. In den vergangenen Wochen habe ich die Strecke Wien–Oberösterreich öfter zurückgelegt, und genauso oft musste ich umlernen.

In Wien wirft man Dosen, Getränkeflaschen und Verpackungskartons in die gelbe Tonne. Alles andere kommt in den Restmüll. In Oberösterreich hingegen gibt es noch immer den gelben Sack, in den man auch Joghurtbecher und leere Streichkäsepackungen werfen darf. Die Mutter, eine vorbildliche Mülltrennerin, macht es regelmäßig narrisch, wenn die älteste Tochter heimkommt und sie auf einmal Joghurtbecher (und dann auch nicht ausgewaschen!) im Müll findet. Ich hingegen frage mich, ob der Müll in Oberösterreich anders verarbeitet wird als in Wien.

Ein anderes Mal wollte ich einen „Alles gurgelt“-PCR-Test besorgen, nur um draufzukommen, dass es den natürlich dort noch nicht gibt. Gratis-PCR-Tests gibt es in Apotheken, erzählt mir das Internet. Aber auch erst seit Anfang August. Wäre ich jünger, nämlich 14 bis 16 Jahre alt, dürfte ich in Oberösterreich bis 24 Uhr allein unterwegs sein. In Wien bis ein Uhr. Nun gut, dieses Problem habe ich nicht. Genervt bin ich trotzdem.

Ein kleines Land auf der Weltkarte

Wie kann es sein, dass ein Land, das so klein auf der Weltkarte ist, dass sich nicht einmal sein Name ausgeht, neun Länder mit Politikern hat, die jedem erzählen, wie unterschiedlich wir sind? Manchmal ist das vielleicht sogar argumentierbar. Aber bei der Mülltrennung? Beim Jugendschutz? Beim Testen? Mit gelernten Bräuchen haben die Unterschiede nämlich nichts zu tun. Trotzdem muss jeder halbwegs mobile Österreicher umlernen, wenn er sein Bundesland verlässt. Eines stimmt jedenfalls: Wenn ich auf Urlaub nach Oberösterreich fahre, brauche ich mich nicht beschweren, daheim geblieben zu sein. Ich lerne neue Sitten und Bräuche kennen.

