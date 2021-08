Der Siegeszug der Taliban heizt Machtspiel um Afghanistan an

Die Taliban eroberten Herat, Kandahar, Lashkar Gahund Firuzkoh innerhalb von 24 Stunden, 15 Provinzhauptstädte binnen einer Woche. Nun versuchen vor allem die Nachbarländer, ins Vakuum vorzustoßen, das die USA und die Europäer hinterlassen.

Immer näher rücken die Taliban an Afghanistans Hauptstadt Kabul heran: Die Extremisten sind in die Provinzhauptstadt Ghazni, nur 150 Kilometer südwestlich von Kabul, einmarschiert. Durch Ghazni führt eine wichtige Straße, die Kabul mit Qalat und Kandahar im Süden des Landes verbindet. Am Donnerstag kam dann die nächste Hiobsbotschaft: Auch die Großstadt Herat an der Grenze zum Iran sei in die Hände der Taliban gefallen. Kurz darauf fällt die nächste Stadt: „Kandahar ist vollkommen erobert“, verkündet ein Taliban-Sprecher auf Twitter. Armee und Regierungsvertreter hätten die Stadt verlassen. Freitagfrüh folgten die Eroberung von Lashkar Gah und Firuzkoh in der Provinz Ghor im Westen des Landes. Damit fiel die 15. Provinzhauptstadt innerhalb einer Woche an die Taliban. Für die afghanische Regierung wird es damit immer enger.





Angesichts der dramatischen Entwicklungen in Afghanistan zeigte sich nun auch der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, alarmiert. Die Situation der afghanischen Bevölkerung sei „sehr beunruhigend“, sagte Erdoğan dem Sender CNN Türk. Und er kündigte an, sich mit der Führung der Taliban treffen zu wollen, um die Lage zu entschärfen. Diese Initiative Erdoğans ist Teil eines zunehmend stärkeren Engagements der Türkei am Hindukusch. Mehrere Länder – vor allem unmittelbare Nachbarn Afghanistans – versuchen nun, in das Vakuum vorzustoßen, das die USA und die Europäer durch ihren Abzug hinterlassen. Die USA werden zwar 3000 zusätzliche Soldaten zeitweise nach Afghanistan verlegen, um die Sicherheit am Flughafen Kabul zu verstärken – es gehe darum, die Reduzierung des US-Botschaftspersonals zu unterstützen, hieß es am Donnerstag. Großbritannien will rund 600 Soldaten für eine solche Evakuierung einzusetzen. Beide Staaten haben wie auch Deutschland ihre Staatsbürger aufgefordert, das Land zu verlassen. Das US-Militär will das Land bis Ende August verlassen.





Türkei

Die Türkei ist kein Nachbarstaat Afghanistans. Die Entfernung (Luftlinie) zwischen Ankara und Kabul beträgt mehr als 3000 Kilometer. Doch die Türkei ist ein wichtiges Ziel afghanischer Flüchtlinge.