Deutscher Regisseur Peter Fleischmann verstorben

Peter Fleischmann war an der Gründung der Deutschen Filmakademie in 2003 beteiligt.

Fleischmann verstarb im Alter von 84 Jahren. Man kannte ihn vor allem aus den "Jagdszenen aus Niederbayern“.

Einer der Protagonisten des Neuen Deutschen Films, Regisseur Peter Fleischmann, ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren am gestrigen Mittwoch. Fleischmann wurde bekannt mit Dramen wie "Jagdszenen aus Niederbayern" (1969) über einen schwulen Außenseiter in der Provinz oder den Science-Fiction-Film "Die Hamburger Krankheit" (1979).

In den 1990er Jahren war Fleischmann maßgeblich an der Rettung der Filmstudios in Potsdam-Babelsberg beteiligt und begleitete die Übernahme durch den französischen Mischkonzern Vivendi. Er gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Im Jahr 2008 erschien Fleischmanns Roman "Die Zukunftsangst der Deutschen".

