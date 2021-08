„Die EU darf nicht erpressbar sein“

Neun EU-Innenminister fordern von der Brüsseler Kommission eine gemeinsame Strategie gegen den Einsatz illegaler Migration als politische Waffe.

„Europa braucht eine Strategie gegen irreguläre Massenüberquerungen von Grenzen.“ Es sind deutliche Worte, die neun Innen- und Migrationsminister, darunter der österreichische, Karl Nehammer (ÖVP), und der deutsche, Horst Seehofer (CSU), an die EU-Kommission richten. Das Schreiben erreicht die Brüsseler Behörde mitten in der Sommerpause – der Anlass freilich ist ein akuter: Seit Wochen lässt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko als Reaktion auf die gegen ihn verhängten EU-Sanktionen Migranten illegal nach Litauen – und damit in die EU – weiterreisen. Über 4000 Menschen gelangten auf diesem Weg bisher in das Baltenland, darunter 2800 Iraker.