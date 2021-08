Kaczyński zieht alle Register, um den Staatsumbau zu vollenden

Die Nationalkonservativen boxen mit der Partei eines rechtsextremen Rockers ihr Mediengesetz durch und eliminieren kritischen TV-Sender.

Der Bruch von Jarosław Kaczyńskis rechtspopulistischer Regierungskoalition rettete den unabhängigen, aber regierungskritischen Fernsehsender TVN nicht. Mit Unterstützung rechter und parteiloser Abgeordneter gelang es Kaczyński in der Nacht auf Donnerstag, das neue TV-Gesetz mit 228 zu 216 Stimmen durchzuboxen. Auch die zehn Abgeordneten der rechtsextremen „Konföderation“ halfen, indem sie sich der Stimme enthielten.

Kaczyński gelang das Husarenstück gegen die Medienfreiheit in Polen dank einer Vergewaltigung der Parlamentsordnung. Parlamentspräsidentin Elzbieta Witek (PiS) ordnete am späten Mittwochabend nämlich eine Wiederholung einer von der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) knapp verlorenen Abstimmung an.

Denn zuerst war das umstrittene Sachgeschäft überraschend unter großem Applaus der liberalen und linken Opposition auf September vertagt worden. Bei der Wiederholung änderten drei Parlamentarier der rechtsextremen Kleinpartei Kukiz'15 des gleichnamigen Rockmusikers ihre Meinung und stimmten mit PiS. Parteigründer Paweł Kukiz hatte kürzlich mit Kaczyński eine lose Zusammenarbeit vereinbart, blieb aber de facto irgendwo zwischen Opposition und Regierung.