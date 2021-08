Zweijährige bei Fiakerunfall am Stephansplatz schwer verletzt

Am Freitag war das Kind außer Lebensgefahr.

Das zweijährige Mädchen, das am Donnerstagabend bei einem Fiakerunfall am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden war, befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Das berichtete eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds. Ihr zufolge wird das Kleinkind auf einer Normalstation betreut.

Laut Corinna Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, fiel das Kleinkind vermutlich aus der Kutsche und wurde offenbar von dem Gespann überrollt. Der Unfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr - wie es dazu kam, war am Donnerstag noch unklar. Der Rettungshubschrauber Christophorus 9 landete auf dem Stephansplatz, wofür die Polizei das Areal sperren musste. Die Berufsrettung leistete Erste Hilfe, ehe das Kleinkind in ein Spital geflogen wurde.

(APA)