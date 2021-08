Roberto Pavlović-Hariwijadi eröffnet Bar am Neuen Markt

Der legendären Reiss-Bar am Neuen Markt wird neues Leben eingeschenkt. Alexandra und Roberto Pavlović-Hariwijadi eröffnen in der Kultstätte ihren dritten Standort.

1977 war es die erste Manifestation des avantgardistischen Wiener Architekturbüros Coop Himmelb(l)au: das Raumdesign der Reiss-Bar am Neuen Markt. Als Champagnerbar eröffnet, kam sie schnell zu Ruhm. Gegründet wurde die Bar in der Marco-d'Aviano-Gasse von Michael Satke, einer Hauptfigur des innerstädtischen Nachtlebens. Sie hatte wenig Platz zum Sitzen, viel Platz zum Stehen und zur Freude ihres Erfinders war sie oft überfüllt. Seit einigen Jahren ist die Reiss-Bar nun schon leer.

Raumdesign der alten Reiss Bar (c) imago/SKATA (imago stock&people)

Wie das Gourmetmagazin „Falstaff“ berichtet, soll sie aber wieder unter einer neuen, nicht minder bekannten Führung aufsperren. Alexandra und Roberto Pavlović-Hariwijadi dürften demnach an eben dieser Stelle ihre dritte Bar eröffnen. Nach Robertos American Bar am Bauernmarkt und jener in der Jasomirgottstraße, entsteht am Neuen Markt der dritte Standort. Bau und Renovierung haben die Architektenteams von Ivan Weinmann und Thomas Schwestka vulgo Tecci Architekten umgesetzt. Einige Details, wie die originalen Entlüftungsrohre, sollen an die alte Reiss-Bar erinnern.

(sh)