Außenministerium prüft Aufenthalt von Österreichern in Afghanistan

Angesichts der verschärften Sicherheitslage in Afghanistan prüft das Außenministerium den Aufenthalt von Österreichern in dem Krisenstaat. Derzeit sei eine "sehr niedrige Zahl im zweistelligen Bereich" an österreichischen Staatsbürgern in Afghanistan registriert, sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag. Man überprüfe gerade, wer überhaupt noch in dem Land sei. Bisher habe sich aber noch "keine Person an uns gewandt".

Die Sprecherin verwies auch darauf, dass seit "Jahrzehnten" eine Reisewarnung der Stufe 6 von österreichischer Seite für Afghanistan bestehe. Auf der Homepage rät das Außenministerium in Wien den im Land lebenden "Auslandsösterreichern und Österreichern, die sich aus anderen Gründen in Afghanistan aufhalten", "dringend" das Land zu verlassen. "In Not geratenen Österreichern kann, solange sie sich auf afghanischen Staatsgebiet befinden, keine unmittelbare konsularische Hilfestellung geleistet werden", heißt es weiter. Die nächste Anlaufstelle - Österreichische Botschaft - befindet sich in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.

(APA)